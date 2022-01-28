Ильхам Алиев: «Кочарян и Саргсян, как зайцы, сбежали из Ханкенди»
«Армянский фашизм еще жив. Да, во время Отечественной войны мы его победили, и могу сказать, что армянские фашисты не столь активны, как в предыдущие годы. Но мы наблюдаем за возрождением фашизма в Армении». Об этом в ходе визита в Гянджу в интервью агентству АзерТАдж заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Бывшие фашистские руководители Армении, убийцы детей Саргсян и Кочарян снова выходят на площадь. Мы их победили, они встали перед нами на колени. Они останутся в истории как дезертиры. И в истории армянского народа Сержик Саргсян и Роберт Кочарян останутся в образе дезертиров. Потому, что с приближением азербайджанской армии к Шуше они, как зайцы, сбежали из Ханкенди. Но теперь они заявляют о себе в Армении и России. Мы победили армянский фашизм, но он не уничтожен.
Мы постараемся стереть с лица земли все проявления армянского фашизма, и на это у нас хватит сил. Однако и другие страны, и международное сообщество должны проявить солидарность в этом вопросе. Эти разрушения, совершенные армянским фашизмом в XXI веке, должны быть примером для всех, что не бывает хорошего и плохого фашизма.
Покровители Армении должны осознать и оценить нашу историческую миссию, какую беду мы уничтожили. Мы не только освободили наши земли, но и очистили весь регион, Южный Кавказ от варварских сил. Сегодня они живут с опущенными головами. Но никто не может гарантировать, что они снова не поднимут свои головы. Мы никогда не можем позволить, чтобы в нашем регионе возродился армянский фашизм. Мы не можем позволить, чтобы Армения когда-нибудь снова превратилась в потенциальную угрозу для Азербайджана. Если мы увидим это, то уничтожим на месте. Это должны знать все», - сказал президент.