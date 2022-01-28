Ильхам Алиев: «Кочарян и Саргсян, как зайцы, сбежали из Ханкенди»

«Армянский фашизм еще жив. Да, во время Отечественной войны мы его победили, и могу сказать, что армянские фашисты не столь активны, как в предыдущие годы. Но мы наблюдаем за возрождением фашизма в Армении». Об этом в ходе визита в Гянджу в интервью агентству АзерТАдж заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Бывшие фашистские руководители Армении, убийцы детей Саргсян и Кочарян снова выходят на площадь. Мы их победили, они встали перед нами на колени. Они останутся в истории как дезертиры. И в истории армянского народа Сержик Саргсян и Роберт Кочарян останутся в образе дезертиров. Потому, что с приближением азербайджанской армии к Шуше они, как зайцы, сбежали из Ханкенди. Но теперь они заявляют о себе в Армении и России. Мы победили армянский фашизм, но он не уничтожен.