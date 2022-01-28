«Темпы заражаемости «омикроном» невероятно высоки. По последним данным, этот штамм коронавируса выявлен более чем в 110 странах мира. В связи с этим в Азербайджане усилен контроль за выявлением генетических вариантов коронавируса. Результаты проведенных научных исследований еще раз показывают, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса. В настоящее время в Азербайджане успешно продолжается процесс вакцинации от коронавируса. В результате активного участия населения в этом процессе эпидемиологическая ситуация остается стабильной». Об этом в интервью сказала заместитель гендиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравохранения Афаг Алиева.

- Наблюдения показывают, что число заразившихся новых штаммом коронавируса в Азербайджане продолжает расти. Так, если 25 января в стране было зарегистрировано 2 468 фактов инфицирования COVID-19, то за последние сутки – около 5 тысяч. С чем связан рост числа новых инфицированных и насколько опасна тенденция роста новых случаев заражения?

- Суточный рост числа случаев заражения COVID-19 наблюдается не только в Азербайджане, но и во многих странах Европы и постсоветского пространства. Так, на 30 января в Германии зарегистрировано около 119 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, в России - свыше 121 тысячи, в Украине - около 25 тысяч, а в 4-миллионной Грузии за последние сутки выявлено 13 150 новых случаев заражения. За короткий промежуток времени омикрон-штамм начал активно распространяться и, оттеснив дельта-штамм, стал доминирующим штаммом коронавируса.

Хочу отметить, что, несмотря на резкий рост числа случаев заражения, среднесуточный показатель госпитализации лиц, получивших позитивный ответ на тест, остается стабильным. Главная причина этого в том, что привившиеся против коронавируса при заражении коронавирусной инфекцией переносят заболевание легко.

- Каковы наиболее распространенные симптомы омикрон-штамма?

- Симптомы омикрон-штамма коронавируса часто схожи с симптомами острой респираторной инфекции. Новый штамм в основном поражает верхние дыхательные пути - нос и горло, при этом меньше поражает легкие, чем другие варианты коронавирусной инфекции.

Наиболее распространенными симптомами этого штамма являются головная боль, насморк и боль в горле. Также зараженные омикрон-штаммом COVID-19 жалуются на сильную усталость, повышенную температуру, ломоту и боль в теле и ночную потливость.

- Что обеспечивает наиболее надежную защиту от COVID-19 и его новых опасных штаммов?

- Антитела, образующиеся после вакцинации, обеспечивают высокий уровень защиты от коронавирусной инфекции. Люди, заразившиеся омикрон-штаммом, особенно вакцинированные, переносят болезнь легче. Научные исследования Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA) показали, что «бустерная» доза вакцины от коронавируса COVID-19 на 95 процентов увеличивает защиту от штамма «омикрон» у людей старше 50 лет. В то же время прививка третьим компонентом вакцины от коронавируса поднимает защиту от возможной госпитализации при заражении «омикроном» до 88 процентов. Согласно исследованиям, инкубационный период у «омикрона» значительно короче, однако риск повторного заражения в разы выше, чем среди зараженных «дельтой». Для защиты от распространения нового штамма важно пройти повторную вакцинацию через 5 месяцев после второй дозы или после заражения. Хочу напомнить, что, согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, «Сертификат о вакцинации» лиц, получивших более 6 месяцев назад 2-ю дозу вакцины, с 15 февраля не будет считаться действительным.

Помимо вакцинации, необходимо соблюдать правила особого карантинного режима (соблюдение физической дистанции, использование масок и гигиена рук).