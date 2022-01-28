"Любой желающий может посетить освобожденные от оккупации территории. Уже снято ограничение на поездки один раз в год по каждому направлению". Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что решение было принято с учетом многочисленных обращений граждан. Граждане теперь могут совершать поездки в любом направлении без каких-либо ограничений.

Напомним, что на начальном этапе было ограничение посещения освобожденных территорий гражданами - один раз в год по каждому направлению.