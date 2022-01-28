Новая разновидность BirKart позволит зарабатывать двойные бонусы

Kapital Bank выпустил новую разновидность самой популярной карты рассрочки страны BirKart. Новая карта BirKart ƏDV позволит клиентам получать двойные бонусы при проведении операций. Чтобы зарабатывать больше бонусов, достаточно заказать новую карту и совершать с ней безналичные платежи.

BirKart ƏDV можно приобрести в филиалах Kapital Bank и гипермаркетах Bravo. Карта выдается со сроком действия на 3 года, ее стоимость составляет от 1 AZN. В будущем BirKart ƏDV можно будет получить и в ряде других крупных супермаркетов. Для более подробной информации о новом продукте: https://kbl.az/bkedvd.