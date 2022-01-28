Сытник: КГБ предотвратил теракты армянских националистов в крупных российских городах

За 43 года работы заслуженный пилот России Юрий Сытник налетал 22 тыс. часов. Самые страшные из них – в 1991-м, когда в салоне самолета, летевшего по маршруту Москва – Новосибирск, стали взрываться бомбы.

В тот день во Внуково на борт самолета поднялся некий Евгений Володин, 26 лет, столяр из Новокузнецка. С собой он пронес 2 бутылки с зажигательной смесью.

Во время полета Володин встал со своего места и направился к кабине пилота. Он выхватил бутылки и поджег фитиль. Горючая смесь, которая была там, взорвалась. Начался пожар. В этот момент профессионально сработал экипаж. Бортпроводники смогли предотвратить хаос. Пилоты уверенно направили самолет к ближайшему аэропорту – в Екатеринбург. В борьбу с террористом вступил оперуполномоченный КГБ Владимир Ильич Попов, который находился на борту в качестве обычного пассажира. Террорист был задержан еще до прибытия группы захвата. Члены экипажа и проявившие личное мужество пассажиры были представлены к награде президента России.