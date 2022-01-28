Вашингтон выслал 27 российских дипломатов

О том, что Россия выполнит предписание США, в пятницу сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов: "В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 - к 30 июня этого года".

Посольство России в США к понедельнику лишилось 27 сотрудников - они должны были уехать во исполнение требования Вашингтона об ограничении пребывания работников российских дипмиссий в Америке тремя годами. В госдепартаменте США сообщили BBC, что от трехгодичного лимита отказываться не собираются.

Как сообщил BBC Антонов, 27 сотрудников российской дипмиссии из списка, который американцы передали еще в сентябре, покинули США. "После этой высылки в посольстве остается 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал", - пояснил Антонов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще 1 декабря заявила, что к 31 января Россию должны будут покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Она также отмечала, что если США не откажутся от трехлетнего ограничения и не пойдут на компромисс, очередной группе американских дипработников придется уехать из России до 1 июля 2022 года.

В Госдепе не ответили на вопрос BBС, сколько сотрудников работают в американской миссии в России сейчас и сколько их останется после 31 января.