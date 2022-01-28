Жестоко убивший жену Джафаров предстал перед судом

В Баку состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу 41-летнего Ядигара Джафарова, обвиняемого в жестоком убийстве своей жены 8 июля 2021 года в поселке Бина. Об этом сообщает корреспондент haqqin.az из зала суда.

В ходе процесса были уточнены анкетные данные обвиняемого. Рассмотрение дела назначено на 2 февраля.

Напомним, в прошлом году на территории «Молочного совхоза» в поселке Бина 41-летний Ядигар Джафаров на почве ревности убил свою жену Эльнару Мусаеву, нанеся ей 22 удара ножом. Совершив убийство, Я.Джафаров пытался покончить с собой, однако врачам удалось его спасти.

По факту в Хазарской районной прокуратуре заведено уголовное дело по статье 120.1 УК Азербайджана (умышленное убийство).