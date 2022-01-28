Синоптики о погоде на первый день февраля

Во вторник, 1 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, который днем сменится северо-западным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит ночью 2-4 градуса тепла, днем 7-11 градусов тепла, в Баку ночью 2-4 градуса тепла, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 9-14 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, в высокогорье до 15 градусов мороза, днем – 2-7 градусов тепла.