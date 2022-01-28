Сегодня в Ереване у здания правительства водители такси проводят акцию протеста. Их недовольство вызвано решением Бюро автостраховщиков Армении пересмотреть стоимость ОСАГО в сторону повышения – базовый тариф подорожает на 3 тысячи драмов и составит 21,7 тыс. драмов, сообщает Armenia Today.

Базовая сумма при расчете стоимости страхования умножается на такие коэффициенты, как мощность двигателя автомобиля, его возраст, наличие или отсутствие грубых нарушений при оформлении предыдущих полисов ОСАГО и др.

Полиция, применив силу, подвергла приводу нескольких участников акции протеста, перекрывших движение.