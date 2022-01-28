Начинается суд над известным бизнесменом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу учредителя жилищно-строительного кооператива Constra Басрата Аббаслы, директора этой компании Дилафира Расулова и сотрудника Таира Алиева, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании были уточнены анкетные данные обвиняемых. Рассмотрение дела назначено на 4 февраля.

Отметим, что обвиняемые, злоупотребляя своими должностными полномочиями, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы, незаконно продали построенные строительной компанией квартиры отдельным лицам, незаконно присвоив полученные денежные средства. По уголовному делу проходят более 100 потерпевших.

Также отметим, что Басрат Аббаслы - сын бывшего заведующего отделом аудита государственных инвестиций Счетной палаты Бахрама Аббаслы.