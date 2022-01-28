Грузия договаривается с США о закупках Javelin

Власти Грузии закупят у США новую партию противотанковых комплексов Javelin на сумму $30 млн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии по итогам заседания кабмина, передает ТАСС.

"С целью укрепления обороноспособности Сил обороны Грузии и улучшения противотанковых возможностей правительство работает над покупкой дополнительной партии переносных противотанковых ракетных систем Javelin. Как известно, в 2021 году Госдепартамент США принял решение о возможной продаже Грузии систем Javelin на $30 млн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Грузии планирует купить оружие в упрощенном порядке прямым перечислением из бюджета.