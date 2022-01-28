Партия Саакашвили прекращает бойкот и возвращается в парламент

Оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, прекращает бойкот работы в парламенте. Об этом на брифинге заявила председатель фракции Хатия Деканоидзе.

"Еще в субботу на встрече мы приняли решение о том, что фракция "Единое национальное движение - "Сила в единстве" примет участие в работе весенней парламентской сессии и прекратит бойкот", - цитирует Деканоидзе ТАСС.

Партия "Единое национальное движение" объявила бойкот в июле 2021 года, после того как защитники традиционных ценностей в Тбилиси избили работников СМИ, планировавших освещать акцию сторонников ЛГБТ-сообщества.