В Украине заявили о готовившихся беспорядках в стране

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что накануне в Киеве была задержана группа людей, которые планировали беспорядки в столице и других крупных городах страны.

По его словам, организаторы акций планировали собрать до 5 тыс. людей, которые должны были устроить драки с правоохранителями для раскачивания и дестабилизации ситуации в Украине.

"Обязательно должно было быть насилие среди участников этого митинга, должна была пролиться кровь, причем была заготовлена специально в том числе и бутафорская кровь, которая вследствие конфликтов с правоохранителями должна была якобы пролиться... Были запланированы и собраны группы медиков, которые должны были подойти и засвидетельствовать травмы псевдоактивистов, и это бы показали на всех центральных каналах", – заявил Монастырский.

Министр добавил, что акция в Киеве должна была стать первой, аналогичные планировались также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.