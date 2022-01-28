Лондон предоставил Баку список компаний, заинтересованных в восстановлении Карабаха

«Великобритания предоставила правительству Азербайджана список компаний, заинтересованных в участии в восстановительных работах в Карабахе». Об этом в интервью Trend заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

По его словам, Лондон ожидает от Баку конкретных планов по восстановительным работам, которым будут следовать компании.

Дипломат также отметил, что Карабах является одним из лучших мест в Азербайджане для освоения «зеленой энергетики».

«На данный момент компания bp разрабатывает проекты по возобновляемым источникам энергии, а именно солнечных электростанций на освобожденных землях. Мы очень рады, что правительство Азербайджана развивает «зеленую» энергетику на освобожденных территориях», - отметил Шарп.