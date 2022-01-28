«Это атака на бизнес»: Кремль ответил Лондону

Заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможных новых санкциях против российских компаний в Кремле рассматривают как неприкрытую атаку на бизнес, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Министр иностранных дел Великобритании говорила о неких санкциях. Но здесь, я думаю, надо называть все своими именами. Санкции - это нечто легитимное и нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН", - сказал Песков, добавив, что "в данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес", передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что заявления Лондона о возможных санкциях против российских бизнесменов подрывают инвестиционную привлекательность Британии. "Не так часто увидишь или услышишь такие прямые угрозы атаковать бизнес", - подчеркнул он.

Кроме того, подобные заявления демонстрируют непредсказуемость Лондона, отметил Песков. Россия даст собственный ответ, учитывающий национальные интересы, на атаку Лондона против российского бизнеса, когда таковая произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ.