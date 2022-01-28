В Азербайджане школьник умер от инфаркта

Житель села Туркекеран Ленкоранского района Эльвар Ибрагимзаде, 2005 года рождения, скончался этой ночью в своем доме, передает Report.

По словам родных, мать услышала, что во сне сын захрипел, и пыталась разбудить его, однако Эльвар внезапно скончался.

Отмечается, что у Эльвара ранее не было никаких проблем со здоровьем.

Тело отправлено в Ленкоранское отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения на обследование. По предварительным данным, подросток скончался от сердечного приступа.