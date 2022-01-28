Отметим, что Москва требует гарантий, обеспечивающих безопасность и учет законных интересов России на всем европейском континенте. В частности, они должны предусматривать вывод войск НАТО с территории государств Восточной Европы, а также обещание, что Украина и Грузия ни при каких обстоятельствах не будут приняты в НАТО. США, как известно, эти требования отвергли и предложили Москве в ответ переговоры по контролю над вооружениями.

В частности, Лавров потребовал от НАТО и ОБСЕ объяснить, как они намерены выполнять обязательство «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других».

После того, как США и его союзники отклонили предложение Москвы о гарантиях нерасширения НАТО на восток, мир напрягся в ожидании реакции президента России. Перед тем, как сделать ответный ход, Владимир Путин взял паузу, которую, впрочем, сразу же заполнил глава МИД РФ Сергей Лавров, доведший до сведения «западных партнеров» генеральный месседж Кремля: решения Россия о дальнейших действиях зависят от того, насколько приемлемой и конструктивной будет позиция, которую предложит «коллективный Запад».

- Ваша версия причин, по которым Россия сконцентрировала вдоль границы с Украиной порядка 120.000 военнослужащих и несколько тысяч единиц военной техники?

- Официально президент Путин хочет вернуть Украину к выполнению Минских соглашений, пересмотреть с США и, в целом, с НАТО условия взаимной безопасности, а также обезопасить себя внутри России – как известно, 2024 год будет годом транзита власти в России, и Кремлю необходимо исключить любые «сюрпризы», способные помешать Путину остаться главой государства. С этой точки зрения, внешняя политика России обслуживает политику внутреннюю, позволяя Путину консолидировать вокруг себя российское общество на борьбу с пресловутым «внешним врагом».

- Может ли Россия после того, как Запад отклонил ультиматум о гарантиях, просто так, без каких-либо встречных требований, отвести войска от границы с Украиной?

- Прежде всего отмечу, что в Кремле с самого начала были уверены, что Запад и не подумает выполнять его требования. На днях прошел слух, что в середине февраля возможна очередная встреча Путина с Байденом. Из чего следует, что геополитический торг и взаимное прощупывание позиций на российско-американских переговорах продолжатся, а напряжение вокруг Украины – сохранится. Как минимум, в среднесрочной перспективе. Возможно, в качестве тактических уступок России, прессинг на Украину со временем немного ослабнет, градус напряженности чуть понизится, численность российских войск сократится со 120 тысяч до, скажем, 50–60 тысяч… Но при этом военные угрозы России, как форма давления не только на Украину, но и на Запад, никуда не денутся. И хорошо, что это всего лишь политика, а не реальная война.

При этом в Кремле прекрасно понимают, что в руках у России нет и, вероятно, уже не будет рычагов политического влияния на Украину. Сегодня Киев нужен Кремлю исключительно в качестве разменной монеты для крупной геополитики против США под названием «Биполярный мир, как гарантия глобальной безопасности».

Для многих давно уже не секрет, что Путину не нужен Донбасс, ДНР и ЛНР – это все не более чем операция отвлечения, дымовая завеса, за которой все реже говорят о главном достижении России в ХХI веке – аннексированном без единого выстрела полуострове Крым. Хочу напомнить, что присоединение Крыма к России стало поводом для усиления политического влияния Владимира Путина, чьи авторитет и влияние ощущается сегодня даже за пределами России. Можно сколько угодно говорить об антироссийских санкциях, но все мы видим, как даже на «коллективном Западе» время от времени возникают определенные очаги поддержки Путина. К примеру, на днях входящая в Евросоюз Венгрия отказалась размещать на своей территории войска НАТО.

- Вы считаете, что НАТО угрожает России?

- Нет, конечно! Эта угроза придумана, как экзистенциальный фактор напряжения извне, как серьезный контраргумент для диалога с США. Во внешней политике, как известно, постоянно нужны разменные монеты, ведь дипломатия – это поиск компромисса, бесконечная игра по принципу «ты мне, я –тебе», в которой и Россия, и США постоянно повышают ставки. При этом каждая из сторон что-то выигрывает.

Путин сплачивает вокруг себя многонациональное общество под безотказным для русского менталитета лозунгом «Отечество в опасности», укрепляя и без того непоколебимые позиции лидера 145-миллионного государства.

В свою очередь, Байден, повторяя риторические пассажи Рональда Рейгана об «Империи зла», предупреждает соотечественников об агрессивных планах России, ужесточает против нее санкции, поставляет оружие Киеву…

Словом, хотя мировая пресса по-прежнему пишет о событиях вокруг Украины, центр тяжести противостояние уже давно переместился в плоскость Россия-США, к чему обе стороны, похоже, стремились изначально.

- Почему в урегулировании напряженности вокруг Украины не видно участия ОБСЕ? Ведь эта организация была создана именно для мирного решения конфликтов в Европе…

- Умирает не только ОБСЕ, но и ООН, и Совет Европы. Эти организации утрачивают силу и влияние, поскольку входящие в них страны никак не могут адаптироваться к современным условиям в мире. Что же касается непосредственно ОБСЕ, то я не могу вспомнить хоть что-то полезное, сделанное этой структурой за последние годы. Полагаю, упразднять ОБСЕ не следует, но, выражаясь образно, имеет смысл посадить её на скамейку запасных в расчете на то, что когда-нибудь она может понадобиться.

- Существует четыре варианта действий РФ в отношении Украины и Запада: переговоры, гибридные атаки, ограниченное вторжение и тотальная война. Какой из них с Вашей точки зрения наиболее вероятен?

- Думаю, ситуация с Украиной сойдет нет и постепенно трансформируется в перманентные переговоры с США. Лавров не зря сказал, что в ответе Запада на предложение России есть кое-какие «второстепенные вопросы», которыми следовало бы заняться. Вот по ним и будут вестись бесконечные переговоры. Москва и США будут обсуждать будущее ракет средней дальности и другие «второстепенные вопросы», пока обеим сторонам это не надоест. Так что, на 99 процентов уверен, что войны с Украиной не будет. Хотя и в России, и в Украине есть немало людей, которые искренне её хотят…