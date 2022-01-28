Эльмана Пашаева обманули на миллион

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что стал жертвой мошенничества со стороны знакомого, который не вернул ему крупный долг, передает RT.

По его словам, он подал заявление в полицию на мужчину, который три года назад пообещал ему открыть совместно автосервис, но потом перестал выходить на связь.

«Он получил деньги на приобретение оборудования для автосервиса, полгода кормил завтраками. Каждый раз что-то новое придумывал: то оборудование из Китая надо ждать, то еще что-то надо ждать. А потом совсем пропал», — заявил адвокат.