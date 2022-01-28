Кремль: Путин ответит, когда сочтет необходимым

Президент РФ Владимир Путин прокомментирует ответы США и НАТО на предложения Москвы о гарантиях безопасности, когда сочтет необходимым, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Как только он посчитает это необходимым, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Точную дату я не могу вам назвать".

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Согласно им, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.