Банк Республика и EFSE заключили кредитное соглашение для поддержки предпринимательства в регионах

Привлеченные средства будут направлены на финансирование микро- и малого предпринимательства, в частности на финансирование предпринимателей в регионах. Благодаря разветвленной филиальной сети Банка Республика, привлеченные средства создадут условия для поддержки предпринимателей, работающих во всех регионах Азербайджана.

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, поддерживающий реальный сектор в Азербайджане и Европе, и Фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) подписали кредитное соглашение, по которому банку будет выделен кредит на 15 миллионов долларов США и предоставлен в национальной валюте.

«Мы очень рады нашему партнерству с Банком Республика, поскольку он открыл новые возможности для развития финансирования сельскохозяйственных предприятий в Азербайджане. Эта новая кредитная линия не только обеспечит долгосрочное финансирование для ключевых групп клиентов фонда, но и то, что она выделяется в местной валюте, гарантирует, что предприниматели будут защищены от валютных колебаний, что важно для устойчивого экономического роста», – отметил председатель правления EFSE Клаус Мюллер.

«Подписание данного соглашения - очередной показатель уверенности международных финансовых институтов в профессионализме, качестве обслуживания, оперативной работе, а также в долгосрочной стабильности банка. Партнерство с такими ведущими международными финансовыми организациями, как EFSE, даст нам дополнительные возможности для финансирования реального сектора, особенно в регионах страны», – подчеркнул председатель правления Банка Республика Тариель Исмайлов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.