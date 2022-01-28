Кандидат Пашиняна на пост президента: разговора еще не было

«Было бы некрасиво, если бы сегодня делались какие-то комментарии. У человека есть возможность взять заявление обратно», - сказал Хачатрян.

По его словам, пока нет решения спикера парламента, которым прекращаются полномочия действующего президента Армена Саркисяна.

Министр высокотехнологической промышленности Армении Ваагн Хачатрян не подтверждает, что является кандидатом на пост президента от правящей фракции «Гражданский договор», передает «Спутник».

Отвечая на вопрос о выдвижении его кандидатуры от правящей партии, министр заявил, что не удивлен этому, так как он соответствует критериям – старше 40 лет, гражданин Армении, «пройденный путь», министр.

«В этих условиях можно предположить, что я могу оказаться в этом списке. Учитывая, что как член правительства, политической команды я могу быть выдвинут», - отметил он, добавив, что предложения от премьер-министра Армении Никола Пашиняна пока не получил.

«Этого разговора еще не было», - подчеркнул Хачатрян.

Напомним, что ранее газета Никола Пашиняна «Айкакан жаманак» написала о выдвижении Хачатряна кандидатом в президенты Армении.