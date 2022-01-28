Противопожарные учения МЧС в бакинском метро фото
Государственная служба пожарного надзора и Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям провели пожарно-тактические учения на станции метро «Халглар Достугу» ЗАО «Бакинский метрополитен».
Как сообщает сайт МЧС, основной темой пожарно-тактических учений стало «тушение условного пожара на этой станции».
Сначала через громкоговоритель было сообщено об условном пожаре, произошедшем на масляном дроссель-трансформаторе № 263. Сразу после этого сотрудники метрополитена приступили к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения и сообщили об этом на горячую линию «112» МЧС.
Затем пожарные подразделения МЧС прибыли по адресу, где произошел условный пожар, и «потушили» его.
После завершения учений сотрудники МЧС разъяснили сотрудникам метрополитена правила действий при чрезвычайных ситуациях, тушении пожаров на территории метрополитена и использовании первичных средств пожаротушения.