Глава МИД Венгрии едет с визитом в Баку

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на этой неделе посетит Азербайджан, сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на диписточник.

«В Баку 3 февраля состоится 8-е заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В связи с этим в Баку приедет венгерская делегация, которую возглавит глава МИД, являющийся сопредседателем комиссии», - сказал источник.

По его словам, в рамках комиссии пройдут заседания рабочих групп Азербайджан - Венгрия по энергетике и АПК.