Массовая драка мигрантов в Москве: задержаны 66 человек

Массовая драка мигрантов, предположительно, из Таджикистана произошла на юге Москвы. В отделения полиции доставлены 66 предполагаемых нарушителей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вчера вечером в Востряковском проезде произошла массовая драка, предположительно, граждан Таджикистана с применением травматического оружия. В конфликте участвовали около 15 человек. В полицию доставлены 66 человек, подозреваемых в участии в конфликте", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.