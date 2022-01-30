Бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев (2012-2017) хочет выяснить, кто заполучил и распространил в интернете детали конфиденциального соглашения о поставках газа, заключенного в 2013 году между Азербайджаном и государственной компанией "Булгаргаз". Как передает haqqın.az, об этом Плевнелиев сказал местному изданию "Фокус", комментируя увольнение всего руководства компании “Булгаргаз”.

Компания "Булгаргаз" в последнее время находится в центре скандала, связанного с поставками газа в Азербайджан. Сначала компания обратилась к спецслужбам страны с просьбой определить лиц, которые слили в интернет текст конфиденциального соглашения с Азербайджаном. Утечка информации вызвала недовольство азербайджанской стороны, и Баку пригрозил болгарским партнерам разрывом соглашения. Затем спецслужбы начали проверки в самой компании. Подозрения были связаны с тем, что "Булгаргаз" продает 350 миллионов кубометров дешевого газа в год, закупленного в Азербайджане, соседним странам по завышенной цене, а населению страны поставляет более дорогой российский газ.

Согласно контракту, заключенному в 2013 году, "Булгаргаз" должна получать из Азербайджана 1 миллиард кубометров газа в год. Однако достичь таких объемов не удается из-за многолетней задержки строительства газопровода-интерконнектора Греция - Болгария (IGB).

Экс-президент Плевнелиев считает, что увольнение руководства компании "Булгаргаз" происходит на фоне отстранения в последнее время от должности кадров, назначенных во времена правления партии "Граждане за европейское развитие Болгарии". Сам Плевнелиев в период нахождения этой партии у власти занимал пост министра.