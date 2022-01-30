Сотрудники МЧС извлекли тело 4-летней девочки из колодца обновлено
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило обращение об оказании помощи в извлечении тела ребенка из колодца глубиной около 10 метров на приусадебном участке в поселке Гала Хазарского района города Баку, говорится на сайте МЧС.
В связи с обращением к месту происшествия были привлечены соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.
В результате принятых мер тело Гусейнли Марьям, 2018 года рождения, извлечено из колодца и передано в соответствующие органы.
* * * 15:48
В Баку обнаружено тело 4-летней девочки, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Согласно информации, 31 января в прокуратуру Хазарского района поступила информация об обнаружении на территории этого района тела Марьям Гусейнли, 2018 года рождения.
Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия, также были выполнены другие процессуальные действия. По факту в районной прокуратуре ведется расследование.