На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило обращение об оказании помощи в извлечении тела ребенка из колодца глубиной около 10 метров на приусадебном участке в поселке Гала Хазарского района города Баку, говорится на сайте МЧС.

В связи с обращением к месту происшествия были привлечены соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.

В результате принятых мер тело Гусейнли Марьям, 2018 года рождения, извлечено из колодца и передано в соответствующие органы.