Экс-глава исполнительной власти услышал свой приговор

Корреспондент haqqin.az передает, что на сегодняшнем заседании, проходившем в Гянджинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Нурала Алиева, адвокаты выступили с защитительной речью. В своих выступлениях адвокаты просили вынести оправдательный приговор в отношении их подзащитных. Обвиняемые в своем последнем слове также просили суд оправдать их.

На заседании был зачитан приговор, согласно которому обвиняемые Махарат Мусаев и Али Рустамов приговорены к 4 годам лишения свободы. Разин Гахраманов, признанный виновным по уголовному делу и в отношении которого была избрана мера пресечения в виде заключения под надзор полиции, оштрафован на 10 тысяч манатов.

Отметим, что начальник Управления архитектуры и градостроительства Гянджи А.Рустамов и бывший глава Исполнительной власти Низаминского района города М.Мустафаев были задержаны в 2020 году в ходе проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре операции. В отношении этих лиц были возбуждены уголовные дела по статьям 308.2 (превышение должностных полномочий), 178.3.2 (мошенничество), 178.2.4, 178.2.2, 178.2.3, 311.3.1 (получение взятки), 311.3.1, 311.3.2, 312.2 (дача взятки), 314 (выделение земельных участков с нарушением установленных законом правил или разрешение на проведение строительных или монтажных работ).