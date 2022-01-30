Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина с Новым годом

«Нынешний уровень и динамика дружественных отношений между Азербайджаном и Китаем вызывают большое удовлетворение. Уверен, что взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами в политической, торгово-экономической, энергетической, промышленной и других сферах и впредь будет успешно развиваться нашими совместными усилиями». Об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю наступления восточного Нового года.

Глава азербайджанского государства пожелал, чтобы «этот праздник, имеющий глубокие исторические корни и наглядно демонстрирующий богатое национально-духовное наследие Вашего народа, принес Вашей стране и народу мир, процветание, изобилие».

Президент Азербайджана также пожелал Китайской Народной Республике успехов в проведении Зимних Олимпийских игр в Пекине и выразил уверенность, что эти международные соревнования станут грандиозным спортивным праздником.