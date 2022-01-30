28 января по случаю 30-летия формирования вооруженных сил Армении вся правящая элита Армении, в том числе депутаты Национального собрания, посетили военный пантеон «Ераблур» и возложили цветы к могилам военнослужащих.

Поведение депутата от партии власти Лусине Бадалян вызвало негодование в армянском обществе.

Народная избранница в ходе беседы с группой посетителей пантеона шутила и от души смеялась. Веселое поведение Бадалян запечатлели камеры.