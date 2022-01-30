Армянская депутатша «загрустила» на «Ераблуре»: пришлось извиняться видео
28 января по случаю 30-летия формирования вооруженных сил Армении вся правящая элита Армении, в том числе депутаты Национального собрания, посетили военный пантеон «Ераблур» и возложили цветы к могилам военнослужащих.
Поведение депутата от партии власти Лусине Бадалян вызвало негодование в армянском обществе.
Народная избранница в ходе беседы с группой посетителей пантеона шутила и от души смеялась. Веселое поведение Бадалян запечатлели камеры.
После обрушившейся на нее критики Лусине Бадалян пришлось извиниться.
«Минутную слабость, когда я позволила себе проявить эмоции в День армянской армии, пресса использовала для манипуляций и сыграла на чувствах родителей солдат», - заявила Бадалян.
Депутат отметила, что глубоко сожалеет о случившемся и преклоняется перед погибшими и их родителями.