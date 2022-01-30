Решением Ясамальского районного суда бизнесмен Хафиз Мамедов вышел на свободу. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на адвоката обвиняемого Исмаила Кенгерли.

Решение об изменении меры пресечения принято на основе ходатайства адвоката. Х.Мамедов был освобожден из зала суда.

Отметим, что Х.Мамедов обвинялся в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщал ранее haqqin.az, в деле бизнесмена Хафиза Мамедова имеется много противоречий. Отмечалось, что его задолженность в Госфонд соцзащиты была рассчитана в сумме 1 462 000 манатов. Однако более миллиона манатов из этой суммы относится к первому кварталу 2013-го, а также к 2014 и 2015 гг. Срок привлечения к уголовной ответственности за эти суммы истек.

Согласно Уголовному кодексу и решению Конституционного суда, следственный орган не мог выдвигать обвинение по этим суммам.

Еще одно противоречие заключалось в том, что одна из компаний, фигурирующих в уголовном деле, совершила переплату налогов на сумму в два миллиона манатов.