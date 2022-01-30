В Гяндже судят Ибрагимова за попытку убийства зятя
Завершено предварительное следствие по уголовному делу 67-летнего Амиля Ибрагимова, обвиняемого в покушении на убийство своего зятя. Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.
Уголовное дело находится в производстве судьи Дадаша Иманова. Подготовительное заседание суда назначено на 1 февраля.
Инцидент произошел в ночь на 25 сентября прошлого года в поселке Хаджималик Гейгельского района. На почве семейного конфликта Ибрагимов нанес многочисленные ножевые ранения зятю, 35-летнему Азеру Магеррамову.
Раненый был немедленно госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи города Гянджа. Благодаря усилиям врачей он выжил.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) УК. Ибрагимов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.