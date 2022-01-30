США подготовили санкции против близких к Путину лиц Financial Times
США и их союзники подготовили список лиц, якобы близких к президенту России Владимиру Путину, против которых могут ввести санкции из-за ситуации вокруг Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в США.
США и союзники могут ввести санкции против лиц среди российских чиновников, в том числе высокопоставленных представителей исполнительной власти, членов советов директоров государственных компаний, а также членов их семей.
"Лица, которых мы указали, принадлежат или приближены к внутреннему кругу Кремля и играют роль в принятии государственных решений или по крайней мере причастны к дестабилизирующему поведению Кремля", - утверждает высокопоставленный источник в правительстве США.
Он, однако, не назвал имена россиян, против которых могут ввести новые ограничения, но отметил, что многие могут быть "особо уязвимыми целями из-за их глубоких финансовых связей с Западом".