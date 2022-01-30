США и их союзники подготовили список лиц, якобы близких к президенту России Владимиру Путину, против которых могут ввести санкции из-за ситуации вокруг Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в США.

США и союзники могут ввести санкции против лиц среди российских чиновников, в том числе высокопоставленных представителей исполнительной власти, членов советов директоров государственных компаний, а также членов их семей.