Микрокредит, который вы ищете в Yelo Bank
Yelo Bank предоставляет микрокредиты на выгодных условиях для предпринимателей, занимающихся микробизнесом.
Yelo Bank, активно поддерживающий реальный сектор в нашей стране и постоянно способствующий развитию предпринимательства, делает условия микрокредитования доступными и комфортными:
* Сумма кредита до 100 000 AZN
* Льготный период до 12 месяцев
* Гибкий процесс оформления документов
* Возможность выбрать план оплаты в соответствии с вашим бизнесом
Преимущества на этом не заканчиваются, у вас есть еще больше причин для получения микрокредита в Yelo Bank. Yelo Bank впервые в стране предоставил своим клиентам возможность переводить кредиты владельцам микробизнеса на карту. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно всего лишь один раз подойти в банк, получить карту и оформить кредит. Во время оформления кредита не требуется условного залога или осмотра дома. Вы также освобождаетесь от дополнительных расходов, таких как страхование и открытие счета.
Также возможно получить бизнес-кредитную карту онлайн без поручителя и залога до 5000 манатов без обращения в банк.
Следует отметить, что микрокредит предоставляется предпринимателям, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере торговли, производства, услуг, транспорта и сельского хозяйства.
Подробнее: https://www.yelo.az/business/loans/micro-loans/
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Yelo Bank - яркий банкинг!