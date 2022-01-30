Закир Гасанов летит в Турцию

По приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов с 1 по 2 февраля будет находиться с рабочим визитом в Турции.

В пресс-службе азербайджанского военного ведомства сообщили, что в рамках визита с министром национальной обороны Турции будут обсуждены вопросы региональной безопасности, развития взаимодействия между армиями двух стран, а также сотрудничество в военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах, другие вопросы, представляющие интерес.