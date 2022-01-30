Борис Джонсон поговорит с Путиным, а затем отправится в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает провести в понедельник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил журналистам представитель канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Согласно сообщению, на следующий день, 1 февраля, Джонсон совершит визит в Украину, в рамках которого встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Вместе с руководителем британского правительства туда отправится глава МИД Лиз Трасс, передает ТАСС

Джонсон ранее заявлял, что во время разговора с Путиным он хотел бы добиться деэскалации напряженности на российско-украинской границе.