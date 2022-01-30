Врач заявил, что «омикрон» опасен полной потерей голоса

Заражение омикрон-штаммом коронавируса может иметь серьезные последствия для голосовых связок. Об этом заявил URA.RU отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Если задняя стенка глотки и небные миндалины пропускают удар и инфекция уходит на один этаж ниже в гортаноглотку, то ее слизистая оболочка находится под ударом, и голос действительно может пропадать. Может быть явление дисфонии, когда голос становится охриплым, или явление афонии, когда голос полностью исчезает. Если голос долго не возвращается, человек может говорить только с охриплостью, возникает парез или паралич голосовых складок, то может быть нанесен необратимый урон голосовому аппарату или складкам», — сказал он.

Зайцев отметил, что особенно бережно нужно относиться к своему горлу людям с удаленными миндалинами и тем, чей голосовой аппарат от природы более восприимчив к негативным явлениям.