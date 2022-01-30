Ильхам Алиев поздравил Серджо Маттареллу

Нынешний уровень азербайджано-итальянских отношений вызывает удовлетворение. Дружественные отношения между нашими странами, которые в этом году будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе, постоянно развиваются».

В письме говорится: «Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Итальянской республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Серджо Маттарелле поздравительное письмо в связи с переизбранием на пост президента Италии, передает АзерТАдж.

Глава государства отметил, что компании Италии, являющейся одним из основных торговых партнеров Азербайджана, активно участвуют в экономической жизни нашей страны, а также активно вовлечены в работы по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий.

«Верю, что мы приложим совместные усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, основанного на взаимном доверии и поддержке, успешного продолжения нашего сотрудничества во всех сферах» - подчеркнул президент Ильхам Алиев.