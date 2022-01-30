Хаос в Канаде: протесты, крики «Свобода» и танцы на могиле Неизвестного солдата

Тысячи протестующих вышли на улицы канадской столицы Оттава с требованием об отмене обязательной вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу с США. Дальнобойщики говорят, что будут находиться в столице до тех пор, пока власти не пойдут на уступки, передает BBC.

Протесты под названием «Конвой свободы» начались в канадской столице 29 января в ответ на одобренный правительством вакцинный мандат, согласно которому невакцинированные водители большегрузных автомобилей должны соблюдать двухнедельный карантин по возвращении из США в Канаду. Вскоре демонстранты стали выступать против других ограничений, связанных с COVID-19, а также обрушились с критикой на правительство Джастина Трюдо. Сам Трюдо назвал протестующих «небольшим маргинальным меньшинством».