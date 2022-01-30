Прием граждан по вопросам инвалидности будет осуществляться только онлайн

С 1 февраля в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения прием граждан по вопросам оценки инвалидности будет проводиться только онлайн или на основании регистрации по Whatsapp. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтруда Азербайджана.

Причиной данного решение является предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стране, а также защита людей с инвалидностью от заражения. Граждане, желающие, чтобы их приняли в агентстве в очной форме, могут записаться в очередь, выполнив вход по ссылке www.dtsera.az или отправив свои персональные данные на Whatsаpp-номер (+994) 99 819 19 23.