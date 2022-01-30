Решением Ясамальского районного суда от 25 января 2022 года в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 213.3 Уголовного кодекса по фактам уклонения от уплаты налогов и взносов на обязательное государственное соцстрахование в размере 1 465 200 манатов в отношении бизнесмена Мамедова Хафиза Меджид оглы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Х.Мамедов непосредственно осуществлял фактическое руководство предприятиями. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Государственной налоговой службы, направленном в редакцию haqqin.az.

Хафиз Мамедов в ходе следствия признал выдвинутые против него обвинения, уплатил налоги и взносы на обязательное государственное соцстрахование в размере 600 тысяч манатов и взял на себя обязательство погасить оставшийся долг в течение 1 недели.

Учитывая обязательство Х.Мамедова, Ясамальский районный суд 31 января удовлетворил ходатайство его адвоката о замене меры пресечения в отношении бизнесмена на домашний арест.

Государственная налоговая служба напоминает, что домашний арест и залог являются альтернативными мерами пресечения.