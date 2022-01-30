Израиль приостановил работу своего посольства в Украине

«Израильское посольство в Киеве приостановило работу до особого уведомления. Данный шаг связан с протестными акциями, которые проводит профсоюзный комитет ведомства, добиваясь улучшения трудовых условий дипломатов». Об этом сообщают израильские СМИ.

Представитель профсоюзного комитета отметил, что в минфине страны продолжают игнорировать требование сотрудников посольства.

Примечательно, что решение о прекращении работы посольства пришлось на период напряженности, связанной с российско-украинским конфликтом.