Хулуси Акар: с одной стороны, у нас диалог с Россией, с другой – с Украиной
«Наша позиция предельно ясна. В течение многих лет мы заявляем, что привержены миру, диалогу и процветанию в рамках соглашения Монтре со странами, граничащими в Черном море». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает TRT Haber.
По его словам, Турция сделала все возможное для диалога стран на Черном море.
«С одной стороны, у нас диалог с Россией, с другой - с Украиной. Также мы выполнили и продолжаем выполнять все свои обязательства перед НАТО», - сказал министр Акар.
Он также отметил, что эскалация напряженности может представлять серьезную угрозу.
«Мы призываем все стороны к сотрудничеству и диалогу», - сказал глава оборонного ведомства Турции.