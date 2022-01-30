Хулуси Акар: с одной стороны, у нас диалог с Россией, с другой – с Украиной

«Наша позиция предельно ясна. В течение многих лет мы заявляем, что привержены миру, диалогу и процветанию в рамках соглашения Монтре со странами, граничащими в Черном море». Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает TRT Haber.

По его словам, Турция сделала все возможное для диалога стран на Черном море.

«С одной стороны, у нас диалог с Россией, с другой - с Украиной. Также мы выполнили и продолжаем выполнять все свои обязательства перед НАТО», - сказал министр Акар.