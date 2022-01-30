Погибшему в Кельбаджаре военнослужащему присвоят статус шехида
Старшему лейтенанту Фуаду Багирову, погибшему в Кельбаджаре, будет присвоен статус шехида. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
Напомним, что 29 января из-за резкого изменения погодных условий и метели в районе тоннелей Кельбаджарского района четверо военнослужащих азербайджанской армии – старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, младший сержант Гусейнов Джавад Рауф оглу, солдат Гусейнов Машаллах Ровшан оглу и солдат Керимов Ясин Явер оглу потеряли ориентацию на местности и сбились с пути. В то же время 29 января в результате проведенных поисков трое военнослужащих были найдены и эвакуированы вертолетом в военный госпиталь в Баку. Тело Фуада Багирова было найдено 31 января.