Эрдоган: Турция нарастила поставки газа из Азербайджана

«Турция нарастила поставки природного газа из Азербайджана после неполадок с поставками топлива из Ирана». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении, передает ТАСС.

По его словам, из-за аварии на газопроводе между Турцией и Ираном произошло снижение поставок природного газа.

«Мы договорились с Ираном оставить работы по устранению неполадок на более теплые месяцы, потом снова возобновили подачу природного газа. Мы увеличили объем закупаемого в Азербайджане природного газа и задействовали подземные хранилища газа Туз-Гелю и Силиври», - сказал турецкий лидер.