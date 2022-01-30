В минувшие выходные впервые за всю историю азербайджанского киберспорта наша команда «Стражи Девичьей башни», заняв 5-е место в квалификации, заработала право на участие в профессиональной лиге по PUBG Mobile.

В данной лиге примут участие лучшие команды региона и поборются за призовой фонд, который составит больше чем 200 тысяч долларов.

В составе «Стражей Девичьей башни» выступают: Кямран «GHOST» Залов, Гусейн «GG» Гараев, Сулейман «SHERIFF» Исмаилов, Эльмар «SLOWMO» Алиханов.

Ребята представляют киберспортивную организацию GMT Esports и усердно тренируются каждый день, чтобы показать хорошие результаты, представляя страну на крупных киберспортивных турнирах.

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