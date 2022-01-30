Экс-спикер Рады назвал причины, из-за которых Украину не принимают в НАТО

«Украина не скоро станет членом Североатлантического союза. Во-первых, мы четко слышали заявление НАТО о том, что в ближайшем будущем Украину не примут. О какой-то конкретике вообще не говорят. У нас же в наличии два открытых проблемных вопроса: временно оккупированные территории и аннексированный Крым. И эти два фактора отрезают нам возможность стать членами НАТО». Об этом заявил внефракционный депутат, экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, интеграция в НАТО и ЕС закреплена в Конституции Украины, но, объективно, целью страны является не просто вступить в НАТО или стать членом Европейского Союза.

«У нас основная задача – добиться стандартов жизни и безопасности, по которым живут страны Европейского Союза и НАТО. К этому надо идти», - отметил Разумков.