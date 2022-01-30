Лидер лейбористов Британии призвал Бориса Джонсона к отставке

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку в свете публикации результатов расследования о вечеринках в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит, передает ТАСС.

По его словам, постоянно нарушая правила, премьер-министр держал всех за дураков и проявил неуважение к самопожертвованию людей во время пандемии.

«Он показал, что он не соответствует занимаемой должности. Британцы не дураки, они никогда не верили ни единому его слову, они думают, что премьер-министр должен сделать достойный шаг и уйти в отставку», - сказал лидер основной оппозиционной партии страны.