Редакционная 20:52

Можно с уверенностью утверждать, что аббревиатура «ООН» известна каждому человеку на планете. На протяжение десятилетий Организация Объединенных Наций была символом борьбы за укрепление мира и оказание помощи самым слабым странам и слоям населения, страдающим от последствий войн, внутриусобных конфликтов, стихийных бедствий и экологических катастроф. Под знаменем ООН с изображением оливковой ветви мира принимались сотни стратегически важных инициатив, направленных на решение насущных проблем человечества – от борьбы с глобальным потеплением до обеспечения продовольственной безопасности человечества.

ООН была создана в 1945 году, сразу после завершения Второй мировой войны, как эталон беспристрастного, профессионального служения делу мира и справедливости на основе равенства людей и уважения к их фундаментальным правам и свободам. Вот почему репутация сотрудников ООН, чья деятельность долгие годы была образцом объективности и честного выполнения профессионального долга, практически, никогда не ставилась под сомнение. История знает немало примеров, подтверждающих готовность сотрудников ООН пожертвовать жизнью во имя достижения целей, прописанных в Уставе Организации Объединенных Наций. К сожалению, эта идиллическая картина с трудом вписывается в реалии ХХI века, в котором принципы, используемые ООН, словно в зеркале, отражают глобальную деградацию политического мироустройства. Нет, принципы никуда не делись, просто ООН стала в последнее время использовать их избирательно, в духе крылатого латинского изречения «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». При этом одному Гуттерешу известно, кто там в ООН решает, кому быть быком, а кому – Юпитером. К столь неприятному выводу нас подтолкнул эпизод, связанный с одним из сотрудников ООН по имени Армен Григорян, являющемуся – так уж совпало – гражданином Армении.

Будучи сотрудником регионального центра Программы Развития ООН в Стамбуле (!!) этот господин не придумал ничего лучшего, как вести в Твиттере под «ником» ArmenGrigoryanUNDP (то есть, под эгидой ООН) неприкрытую и откровенно лживую антитурецкую и антиазербайджанскую пропаганду, отформатированную, как обмен мнениями с соотечественниками под рубрикой «Кто больше любит Армению». Мы не вправе требовать от штатного сотрудника ООН дистанцироваться (хотя бы в рабочее время!) от своего гражданства. Даже учитывая, что родина г-на Григоряна – это классический агрессор, оккупировавший территорию сопредельного государства, о чем свидетельствуют резолюции Совета Безопасности той самой структуры, в которой пламенный патриот Армении регулярно получает зарплату. В то же время не надо быть профессором юриспруденции, чтобы понимать: служба в любой международной структуре накладывает четкие ограничения на способы и формулировки высказываний гражданской позиции любого своего сотрудника. Этого требуют не только соответствующие нормативные документы ООН, но и здравый смысл.