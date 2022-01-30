Григорян под крышей ООН посягнул на Азербайджан редакционная
Можно с уверенностью утверждать, что аббревиатура «ООН» известна каждому человеку на планете. На протяжение десятилетий Организация Объединенных Наций была символом борьбы за укрепление мира и оказание помощи самым слабым странам и слоям населения, страдающим от последствий войн, внутриусобных конфликтов, стихийных бедствий и экологических катастроф. Под знаменем ООН с изображением оливковой ветви мира принимались сотни стратегически важных инициатив, направленных на решение насущных проблем человечества – от борьбы с глобальным потеплением до обеспечения продовольственной безопасности человечества.
ООН была создана в 1945 году, сразу после завершения Второй мировой войны, как эталон беспристрастного, профессионального служения делу мира и справедливости на основе равенства людей и уважения к их фундаментальным правам и свободам. Вот почему репутация сотрудников ООН, чья деятельность долгие годы была образцом объективности и честного выполнения профессионального долга, практически, никогда не ставилась под сомнение. История знает немало примеров, подтверждающих готовность сотрудников ООН пожертвовать жизнью во имя достижения целей, прописанных в Уставе Организации Объединенных Наций.
К сожалению, эта идиллическая картина с трудом вписывается в реалии ХХI века, в котором принципы, используемые ООН, словно в зеркале, отражают глобальную деградацию политического мироустройства. Нет, принципы никуда не делись, просто ООН стала в последнее время использовать их избирательно, в духе крылатого латинского изречения «Что позволено Юпитеру, не позволено быку». При этом одному Гуттерешу известно, кто там в ООН решает, кому быть быком, а кому – Юпитером.
К столь неприятному выводу нас подтолкнул эпизод, связанный с одним из сотрудников ООН по имени Армен Григорян, являющемуся – так уж совпало – гражданином Армении.
Будучи сотрудником регионального центра Программы Развития ООН в Стамбуле (!!) этот господин не придумал ничего лучшего, как вести в Твиттере под «ником» ArmenGrigoryanUNDP (то есть, под эгидой ООН) неприкрытую и откровенно лживую антитурецкую и антиазербайджанскую пропаганду, отформатированную, как обмен мнениями с соотечественниками под рубрикой «Кто больше любит Армению».
Мы не вправе требовать от штатного сотрудника ООН дистанцироваться (хотя бы в рабочее время!) от своего гражданства. Даже учитывая, что родина г-на Григоряна – это классический агрессор, оккупировавший территорию сопредельного государства, о чем свидетельствуют резолюции Совета Безопасности той самой структуры, в которой пламенный патриот Армении регулярно получает зарплату.
В то же время не надо быть профессором юриспруденции, чтобы понимать: служба в любой международной структуре накладывает четкие ограничения на способы и формулировки высказываний гражданской позиции любого своего сотрудника. Этого требуют не только соответствующие нормативные документы ООН, но и здравый смысл.
Следует признать: у Григоряна хватило ума не поносить азербайджанцев матерными ругательствами, как это делают, заходясь в бессильной злобе, большинство его соотечественников. Но удержаться от желания высказать все, что накипело после разгрома во второй карабахской войне на израненной душе армянского патриота, Григорян, естественно, не мог.
В своем ArmenGrigoryanUNDP, под логотипом ООН, Григорян, не скрывая диковатого для сотрудника миротворческой организации реваншизма, делился постами премьер-министра Пашиняна о «мощном оружии» непобедимой армянской армии, которое должно «устрашить трусливых азеров» и заставить их «прыгать в Каспий», постил тексты, полные агрессивных эмоций против Азербайджана, хвастал своими поездками в приснопамятный «Арцах», прекративший существование еще в 2020 году, смаковал статьи о погибших в боях азербайджанских солдатах…
В каждом из этих высказываний Григорян грубо нарушил, как минимум, несколько положений о профессиональном статусе сотрудника Организации Объединенных Наций.
Вы спросите, как отреагировало руководство ООН на проявление агрессии и махрового национализма со стороны своего штатного сотрудника? Предельно жестко: Армен Григорян был наказан… очередным продвижением по службе, получив должность Резидента-представителя ПР ООН в Северной Македонии.
Где он и находится в настоящее время.
В завершении этой печальной истории хочется обратиться к руководству ПР ООН и спросить:
«Уважаемые коллеги! Вы в самом деле думаете, что наша страна позволит Вам предоставлять логотип ООН для инсинуаций и оскорблений святых для народа Азербайджанской Республики понятий чести и национального достоинства? Мы уверены, что ни один из граждан Азербайджана, имеющих честь работать под эгидой ООН, никогда не позволил бы себе столь грубые и безответственные выражения в адрес политического руководства и народа Армении. Так почему же это сошло с рук г-ну Григоряну, получившему, к тому же, продвижение по службе? Кто отвел этому доморощенному «патриоту» роль Юпитера, которому позволено все? Хочется верить, что уже в ближайшее время Азербайджан в лице его официальных представителей получит исчерпывающий ответ на эти вопросы».