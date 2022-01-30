Отмечается, что при отмывании денег Фейзиевы использовали подставные компании из Эстонии и Латвии. Некоторые из этих переводов сопровождались документами, в том числе счетами-фактурами и контрактами, подтверждающими наличие законных и весьма крупных деловых операций.

После обширного расследования было получено шесть приказов о замораживании счетов его жены, Парваны Фейзиевой, сына Орхана и племянника Эльмана.

Британские финансовые следователи добились вынесения ордера на конфискацию 5,6 млн фунтов стерлингов на банковских счетах в Великобритании, принадлежащих членам семьи депутата Джаваншира Фейзиева. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на британские СМИ.

После трехнедельного слушания дела о конфискации в Вестминстерском магистратском суде окружной судья Джон Зани пришел к выводу, что существуют “неопровержимые доказательства того, что эти документы были полностью фиктивными и были созданы для того, чтобы замаскировать основную деятельность по отмыванию денег”.

В своем постановлении судья заявил, что, “тщательно изучив представленные доказательства, полностью уверен в том, что в Азербайджане, Эстонии и Латвии существовала крупная схема отмывания денег”.

В общей сложности из 15,3 млн фунтов стерлингов, первоначально замороженных на банковских счетах, было конфисковано около 5,6 миллиона фунтов стерлингов.

«Это конфискация отмытых денег в значительном объеме и наш успех подчеркивает – существует риск для любого, кто использует эти схемы. Мы смогли вернуть эти миллионы без необходимости доказывать точный характер первоначальной преступной деятельности. Мы продолжим использовать гражданские полномочия для борьбы с деньгами, поступающими в Великобританию незаконным путем», - заявил Энди Льюис, руководитель отдела гражданского взыскания Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Бен Рассел, заместитель директора Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями, в свою очередь подчеркнул: «Это дело демонстрирует приверженность NCA расследованию и изъятию доходов от международной коррупции и связанного с ней отмывания денег. Великобритания враждебно относится к незаконным финансам и будет использовать все доступные инструменты для борьбы с ними».