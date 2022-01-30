Эрдоган о снижении инфляции и сильной Турции

«Построение великой и сильной Турции будет осуществляться посредством снижения уровня инфляции, повышения благосостояния населения, а также достижения других намеченных страной целей». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении, передает «Анадолу».

Он отметил, что Турция преодолеет текущие проблемы таким же образом, как удалось разрешить ее вековые проблемы в течение последних 20 лет».

Глава турецкого государства также коснулся мер, принимаемых правительством для стимулирования экономического роста в стране. По его словам, в 2022 году власти Турции увеличат объем субсидий, выделяемых на поддержку сельского хозяйства, на 3,2 миллиарда лир – до 29 миллиардов лир.

Эрдоган сообщил также о значительном сокращении введенных ранее в стране ограничений на потребление электроэнергии промышленными объектами. По его словам, в ближайшее время данная мера будет полностью отменена.